Coronavirus: rapporto Onu su America latina, numero vittime enormemente maggiore a cifre ufficiali (3)

- Le decisioni prese dai governi "sono rese più difficili da informazioni limitate ed imperfette", prosegue il documento, dove si afferma quindi che "migliorare la qualità delle informazioni richiede test efficaci, rapporti credibili e statistiche trasparenti". Sebbene secondo l'Onu i dati sull'eccesso di morti non sono una misura perfetta della cifra reale di vittime della Covid-19, si tratta di un indicatore che "può aiutare a migliorare la comprensione della gravità situazione sul terreno" e che "può aiutarci a riflettere su quello che le statistiche ufficiali possono dirci o meno attualmente e su come migliorare nel futuro i sistemi di raccolta delle informazioni esistenti". "Questo virus ha fatto troppe vittime, molte più di quelle che sappiamo, e dobbiamo continuare a fare tutto il possibile per evitare maggiori perdite", conclude il rapporto. (segue) (Abu)