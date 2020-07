Coronavirus: rapporto Onu su America latina, numero vittime enormemente maggiore a cifre ufficiali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati ufficiali sono 135.303 le persone morte in America latina ad oggi per cause riconducibili al contagio da nuovo coronavirus. In Messico si contano 275.003 casi di contagio e 32.796 morti. Il paese torna progressivamente a una "nuova normalità" a partire dal 1 giugno, con un sistema che dovrebbe permettere riaperture statali modulate sulla portata del contagio. Tutti gli stati della federazione sono però al momento divisi tra i due gradi più allarmanti. Per arginare la crisi economica, il governo vara misure per mettere in sicurezza le fasce più deboli, evita ricorso a incentivi fiscali e non crea nuovo debito. A Panama si registrano ad oggi 41.251 casi confermati e 819 decessi. Dal 1 giugno un coprifuoco dalle 19 alle 5 sostituisce la quarantena decretata a inizio della crisi e si riattivano i settori della costruzione di opere pubbliche, industriale e minerario. Una settimana dopo, a fronte di una recrudescenza dei contagi, viene disposta una nuova stretta sulla capitale e dintorni. Il 24 giugno il presidente Laurentino Cortizo esonera Rosario Turner dall'incarico di ministro della Salute. (segue) (Abu)