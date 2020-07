Venezuela: Berlusconi, chiediamo a comunità internazionale risposta per ripristino democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Berlusconi, il voto odierno rappresenta "una buona occasione di riscatto anche per l’Italia che, a causa e per scelta dei Cinquestelle, è stato l'unico tra i grandi Paesi europei a non aver preso posizione per la democrazia in Venezuela. Il governo italiano, commettendo un errore gravissimo, aveva impedito all'Europa di parlare con una voce sola e di sostenere le legittime richieste delle forze democratiche riconoscendo il presidente ad interim che è stato espresso dal Parlamento venezuelano. Con questo voto si dimostra una volontà politica chiara. Il Venezuela, come in altri Paesi, il comunismo dimostra di essere un dramma del presente e non solo del passato". Nella sessione odierna l'europarlamento ha approvato una mozione con cui si "respingono con fermezza le violazioni al funzionamento democratico, costituzionale e trasparente dell'Assemblea nazionale", il parlamento di cui l'oppositore Juan Guaidò rivendica la presidenza. L'Aula respinge inoltre "gli atti di intimidazione, violenza e decisione arbitraria" contro i deputati delle opposizioni, la nomina del nuovo Consiglio nazionale elettorale e la sospensione dei vertici dei partiti politici del fronte antigovernativo. (Res)