Tlc: M5s, 5G tecnologia centrale per sviluppo Paese, procediamo in sicurezza (2)

- I parlamentari, poi, osservano: "Le ultime vicende geopolitiche di questi giorni, con i ripetuti scontri tra Cina e Usa, nonché la discussione mondiale sul potere e il ruolo politico ed economico degli 'Over the top' mostrano come sia fondamentale un allineamento delle politiche governative, regolatorie e di business affinché si crei il contesto adatto per lo sviluppo delle nuove tecnologie. Ribadendo sempre che, come confermato dalle massime autorità nel campo audite in questi mesi, non si evidenziano problemi per la salute a seguito dell'utilizzo di questa tecnologia. Sgombriamo dunque il campo da ogni polemica - sottolineano ancora i deputati pentastellati -, l'introduzione e il progressivo rafforzamento di queste tecnologie porterà trasformazioni molto profonde nella nostra società e vantaggi notevoli per l'economia e la vita di tutti i cittadini. L'Italia è pronta a crescere: abbandoniamo qualsiasi visione luddista o catastrofista e guardiamo con fiducia al futuro". (Com)