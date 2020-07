Coronavirus: Zingaretti, bene Speranza, accolte nostre richieste dopo controlli volo da Dacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio e segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, rivolge "un ringraziamento al ministro Speranza che con l'ordinanza di oggi ha accolto le nostre richieste rese necessarie dopo i controlli e i test effettuati sul volo speciale proveniente da Dacca (Bangladesh) all'aeroporto di Fiumicino. È la giusta direzione - conclude Zingaretti - per non disperdere tutti gli sforzi fatti insieme per contrastare il diffondersi del virus".(Com)