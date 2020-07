Usa: Corte Suprema, metà dell'Oklahoma appartiene ancora ai nativi americani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che una larga parte dello Stato dell'Oklahoma è ancora territorio nativo americano. Lo riporta il "Wall Street Journal" Secondo la sentenza, più di 40 milioni di ettari di terra nella parte orientale dello Stato devono essere considerati riserva delle cinque tribù a cui erano stati assegnati nel 1830. I nove giudici della Corte Suprema hanno votato cinque a quattro per riconoscere che l’accordo che fu firmato allora dal governo federale con le cinque nazioni dei Muscogee (Creek), Cherokee, Choctaw, Seminole e Chickasaw non è stato mai legalmente rescisso, e dunque va considerato tuttora valido. Uno dei giudici nominati da Donald Trump, Neil Gorsuch, si è schierato al fianco dei quattro giudici contrari al riconoscimento. Il ricorso era stato mosso dai Creek circa la condanna di un nativo da parte di un tribunale statale. L'individuo, Jimcy McGirt, sosteneva che a giudicarlo non doveva essere lo Stato dell’Oklahoma, quanto piuttosto il governo federale, poiché il suo crimine era accaduto in territorio indiano. La legge statunitense prevede infatti che i crimini commessi in riserve indiane siano discussi in tribunali federali, non in quelli statali. (Nys)