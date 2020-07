Usa: per la società di consulenza Signum le politiche di Biden saranno moderate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo studio di consulenza finanziaria Signum Global Advisors ha tranquillizzato i suoi clienti spiegando che il candidato in pectore del Partito democratico alla Casa Bianca Joe Biden non seguirà le ricette più progressiste dell'ex rivale Bernie Sanders. Lo riporta l'emittente "Cnbc". Secondo il rapporto di Signum, il programma di Biden rende omaggio ad alcune delle idee più progressiste del Partito, ma fornisce pochi dettagli su come le idee verranno realizzate e si mantiene su posizioni decisamente moderate. Signum ha già detto in precedenza ai clienti che si aspettano che Biden sconfigga Trump e che i Democratici conquistino il Senato. La società ha dichiarato a "Cnbc" che i suoi clienti erano preoccupati dalla possibilità di vedere le proprie tasse aumentare. Oggi Biden ha annunciato l'intenzione spendere 700 miliardi di dollari per creare oltre cinque milioni di posti di lavoro, tramite aumenti della pressione fiscale sulle aziende dal 21 al 28 per cento, una pesante tassazione sul capital gain e un aumento dell'aliquota massima della tassazione sul reddito delle persone fisiche dal 37 al 39,6 per cento. (Nys)