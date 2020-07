Kosovo: Fmi, dati positivi su stabilità finanziaria, rivedere governance della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 24 aprile al 7 maggio si è svolta in Kosovo una missione di assistenza tecnica del Fondo monetario internazionale (Fmi). Obiettivo della delegazione, invitata direttamente dalla Banca centrale del paese balcanico, effettuare una revisione della stabilità del settore finanziario, secondo quanto riferisce un rapporto dell’Fmi. I rappresentanti della missione hanno incontrato i responsabili politici, tra cui i membri del consiglio e della direzione della Banca centrale, oltre al personale che si occupa delle attività di supervisione bancaria e assicurativa, assegnazione delle licenze, gestione patrimoniale, statistica, pianificazione e rendicontazione finanziaria, gestione dei rischi, analisi economica e stabilità finanziaria; inoltre, i membri della missione hanno incontrato le divisioni indipendenti dell’ente regolatore in materia di antiriciclaggio. I delegati dell’Fmi hanno avuto dei colloqui con rappresentanti del ministero delle Finanze, del Fondo di garanzia del credito del Kosovo, del Fondo di assicurazione dei depositi del Kosovo, dell'Unità di informazione finanziaria dell'Agenzia statistica kosovara. Infine, la missione ha incontrato i rappresentanti del settore finanziario, tra cui banche, compagnie assicurative, fondi pensione, istituti di microfinanza e altri enti finanziari non bancari e revisori esterni, nonché rappresentanti della comunità dei donatori, tra cui Unione europea, rappresentanti del dipartimento del Tesoro Usa, dell’Usaid e della Banca mondiale. (segue) (Kop)