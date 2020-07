Coronavirus: rapporto Onu su America latina, numero vittime enormemente maggiore a cifre ufficiali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cifre ufficiali riferiscono di 2.846 casi di contagio e 91 morti in Nicaragua, anche se diversi settori, tra cui la chiesa cattolica e la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), denunciano poca trasparenza nelle informazioni. Il virus arriva in El Salvador solo il 18 marzo, con la prima delle 243 morti il 31 marzo e 8.566 contagi ad oggi. Il presidente Nayib Bukele spinge per una politica di rigide restrizioni cercando di prolungare il più possibile la quarantena, ingaggiando una serrata battaglia istituzionale con la Corte costituzionale. La "fase due" della ripresa inizia il 16 luglio. In Honduras, con 25.978 casi e 694 morti, vige il coprifuoco e lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale fino al 12 luglio. Il presidente Juan Orlando Hernandez e la moglie, positivi al virus. Sale a 6.486 il numero di contagi ad Haiti, con 123 morti. Tra le vittime, il segretario di stato per gli Affari sociali, Emmanuel Cantave. Quarantena fino al 20 luglio. A Cuba si contano 2.399 casi di contagio, 86 morti. Il 18 giugno inizia un piano di riaperture modulari nelle zone con meno contagi. Ancora chiuse le frontiere in entrata. (segue) (Bua)