Venezuela: Berlusconi, chiediamo a comunità internazionale risposta per ripristino democrazia

- La comunità internazionale è chiamata a dare una risposta alla attuale situazione di "gravità straordinaria" in Venezuela, occasione anche per il governo italiano di liberarsi dal veto posto dall'M5s e unirsi agli altri paesi europei nella condanna a Nicolas Maduro. Lo ha detto il leader di Fozra Italia (FI), Silvio Berlusconi, motivanod il voto oggi al Parlamento europeo in favore di una mozione sulla crisi nel paese caraibico. "Quanto accade in Venezuela è di una gravità straordinaria", scirve Berlusconi in un messaggio publilcato sul proprio profilo Instagram. "Il regime dittatoriale di Maduro calpesta i diritti umani ed è un sistema nel quale i diritti e le libertà appartengono allo Stato, che può revocarle. È il contrario del nostro sistema liberale, basato sulla sacralità della persona e dei suoi diritti naturali. Per questa ragione ho votato insieme ai colleghi del Partito popolare europeo una mozione che censura quanto sta accadendo e chiede una risposta della comunità internazionale per ripristinare la democrazia e per restituire ai cittadini venezuelani la libertà". (segue) (Res)