Cinema: Anica ad Antitrust, mai boicottato arene gratuite

- Anica renderà certamente noto ai distributori e agli associati in generale il provvedimento assunto oggi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ferma restando la propria convinzione - che sarà ribadita nella fase di merito del procedimento dinanzi all'Agcm - circa l'ineccepibilità del proprio operato. E' quanto si legge in una nota. L'Anica, come noto, non può infatti dare direttive ai propri associati per fornire o negare contenuti alle sale cinematografiche o arene. Anica non può che confermare che le decisioni sulle licenze di proiezione dei film, da sempre, rientrano nella sfera di esclusiva competenza delle singole imprese di distribuzione. Null'altro è in suo potere e non ha mai boicottato le arene gratuite. Certo - continua la nota - Anica non può oggi tacere sulla drammaticità della situazione dell'intero settore, in particolare per la sopravvivenza della distribuzione e dell'esercizio. Porre sullo stesso piano la fornitura del prodotto alle arene a ingresso gratuito e quelle a pagamento potrebbe compromettere il funzionamento dell'intero mercato. Anica - conclude la nota - si riserva in ogni caso di adire le vie giurisdizionali a tutela dei propri diritti. (Com)