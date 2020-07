Fase 3: Casellati, diamo liquidità subito, basta con teatrino parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato Elisabetta Casellati, in un'intervista al Tg2, in merito al quadro economico ha osservato: "La gravità della situazione è sotto gli occhi di tutti, troppe famiglie sono senza reddito, le piccole e le medie imprese sono allo stremo. Diamo liquidità subito - ha continuato la seconda carica dello Stato - mettendo soldi nelle tasche degli italiani che non chiedono misure assistenziali ma lavoro, lavoro, lavoro. Stop alla burocrazia e regole chiare, solo così ripartiranno i consumi e le aziende. Basta con il teatrino delle parole e con la politica dell'emergenza - ha proseguito Casellati - basta con provvedimenti annunciati, modificati e poi non adottati: questo porta ad una mancanza di fiducia nei confronti della politica. Penso alla scuola che è una priorità assoluta per il nostro Paese tra chiusure e poi riaperture, totali, parziali, a turni e a gruppi per poi scaricare le responsabilità - ha concluso il presidente del Senato - sulle spalle dei presidi o delle Regioni". (Rin)