Autostrade: Di Maio, non avere paura di prendere decisioni nette

- Non avere paura di prendere “decisioni nette come quella su Autostrade”. Lo ha dichiarato in un messaggio su Facebook il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “È il momento di accelerare. Dobbiamo guardare alla fase post covid come un momento di rilancio per l’Italia. Perché la gente deve ritornare a vivere serenamente. Stiamo dando il massimo con provvedimenti straordinari per far ripartire il Paese. Oggi alla Camera è stato approvato il decreto rilancio da 55 miliardi per famiglie, lavoratori e imprenditori. Ma non dobbiamo fermarci proprio adesso, perché sarebbe un errore. Questa crisi ci sta mettendo davanti alla realtà dei fatti: serve un cambio di passo. Quello che prima sembrava impossibile o irrealizzabile, oggi diventa necessario. Per questo non dobbiamo aver paura di prendere decisioni nette come quella su Autostrade. È un atto di giustizia”, ha dichiarato Di Maio. “Stiamo lavorando su più fronti. Penso alla riforma fiscale per abbassare le tasse ai cittadini e altri interventi mirati per rimettere in moto l’economia del Paese, creare lavoro e far ripartire i cantieri. Tutte quelle persone che hanno sofferto durante gli ultimi mesi vogliono ritrovare una serenità perduta. E noi dobbiamo essere bravi a restituirgliela”, ha dichiarato Di Maio.(Res)