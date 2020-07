Usa: divieto di ingresso per tre funzionari cinesi responsabili della repressione nello Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno impedito l'ingresso di tre alti funzionari del Partito comunista cinese, tra cui un membro del Politburo al potere, per presunti abusi dei diritti umani contro minoranze etniche e religiose nella parte occidentale della Cina. Lo riporta il sito "Politico". La decisione è l'ultima di una serie di azioni che l'amministrazione Trump ha intrapreso contro la Cina a causa del deterioramento delle relazioni circa la pandemia del coronavirus, i diritti umani, Hong Kong e i trattati commerciali. "Gli Stati Uniti non resteranno a guardare mentre il Partito comunista cinese commette abusi dei diritti umani contro gli uiguri, i kazaki e i membri di altre minoranze nello Xinjiang", ha detto il segretario di Stato Mike Pompeo in una dichiarazione. I tre funzionari colpiti dalle sanzioni sono Chen Quanguo, segretario del partito della Regione autonoma uigura dello Xinjiang nel nord-ovest della Cina e membro del Politburo; Zhu Hailun, segretario del comitato politico e legale dello Xinjiang; e Wang Mingshan, segretario del partito dell'ufficio di pubblica sicurezza dello Xinjiang. A loro e ai loro familiari più stretti è vietato l'ingresso negli Stati Uniti.(Nys)