Usa: per Nancy Pelosi un maxi-piano di aiuti da mille miliardi non è sufficiente 

- La speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, oggi ha respinto le richieste dell'amministrazione Trump di limitare il prossimo pacchetto di aiuti per il coronavirus a mille miliardi di dollari, sostenendo che il Congresso dovrà approvare almeno il doppio di tale importo in caso di un'impennata dei casi. "Mille miliardi di dollari vanno bene, è un punto di partenza interessante. Ma non ci si avvicina nemmeno lontanamente", ha detto Pelosi alla sua conferenza stampa. Lo riporta il sito "Politico". I leader del Congresso, tra cui Pelosi, sono nelle prime fasi della stesura di un quinto gigantesco disegno di legge sugli aiuti per evitare il collasso dell'economia statunitense, mentre infondono liquidità agli sforzi sanitari per controllare la pandemia di coronavirus. Ma i leader democratici e repubblicani rimangono in forte disaccordo sulle dimensioni e sulla portata del pacchetto. Pelosi ha detto che il Congresso deve approvare il pacchetto e inviarlo alla scrivania del presidente Donald Trump entro la fine di questo mese, quando i legislatori saranno in procinto di partire per la pausa di agosto.(Nys)