Economia: Prodi, Italia deve reagire, situazione è gravissima

- L'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, ai microfoni di "Stasera Italia news", in onda questa sera su Retequattro, a proposito della situazione economica del Paese ha sottolineato: "L’Italia deve reagire perché sappiamo che la situazione è gravissima. Dobbiamo comportarci bene perché - ha aggiunto l'ex presidente della Commissione europea -, quando vedo che i consumi sono così bassi e che aumentano tanto i depositi in banca, producendo difficoltà, aumenta la disoccupazione e la gente non compra più". (Rin)