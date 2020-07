Frosinone: Cisl Fp, il Comune manda a casa lavoratori coop impianti sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre tutto il mondo si attrezza per fronteggiare la crisi, dovuta alla pandemia da Covid-19 "al Comune di Frosinone si sono attrezzati per approfittarsene proprio quando è più necessario sostenere occupazione e welfare". È quanto si legge in una nota della Cisl Fp di Frosinone che fa sapere che l'amministrazione ha mandato a casa i lavoratori della coop che si occupava nella manutenzione negli impianti sportivi. "La giunta del sindaco Nicola Ottaviani, per mera scelta politica, continua a tagliare servizi e di conseguenza posti di lavoro, senza razionalizzare la spesa corrente - prosegue la nota - . La Corte nei Conti ha già inviato una nota a questo proposito, ma la giunta ha fatto orecchie da mercante e continua a tagliare posti di lavoro. A metà giugno è stato deciso di mandare a casa i 12 lavoratori della cooperativa che ha gestito e curato da anni la manutenzione ordinaria del campo di atletica e nel palazzo dello sport, per affidarla solo alle società sportive. Il motivo? Risparmiare perché ce lo chiede la Corte nei Conti che però, lo scorso giugno, ha fatto pervenire una nota in cui segnalava l'errato utilizzo del fondo di rotazione. Ma alla giunta - continua la nota - interessa più il carnevale con il gran ballo alla villa comunale, finanziare un video per la festa dei santi patroni o ancora illuminare il centro storico deserto e senza più attività commerciali, piuttosto che pensare ai bisogni della collettività e alla vita di 12 famiglie, lasciate senza alcun reddito da un giorno all'altro, in piena crisi e senza possibilità di fruire di ammortizzatori sociali". (segue) (Com)