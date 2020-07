Usa: il sindaco di New York De Blasio partecipa al murale "Black Lives Matter" davanti la Trump Tower

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Bill de Blasio, oggi ha partecipato alla stesura della scritta "Black Lives Matter" davanti alla Trump Tower di Manhattan. Lo riporta l'emittente "Abc". L'edificio è di proprietà del presidente degli Stati Uniti, che la settimana scorsa ha twittato che il murale sarebbe stato "un simbolo di odio". Affiancato dalla moglie, Chirlane McCray, e dal reverendo Al Sharpton, De Blasio ha preso in mano un pennello e ha contribuito a dipingere le lettere gialle giganti sulla Fifth Avenue. "Quando diciamo 'Black Lives Matter', non c'è un'affermazione più statunitense, più patriottica di questa, perché non c'è l'America senza l'America nera", ha detto de Blasio. Il sindaco ha annunciato il piano di dipingere "Black Lives Matter" davanti alla Trump Tower il mese scorso. Washington D.C. è stata la prima città degli Stati Uniti a vedere comparire un gigantesco murale con "Black Lives Matter", quando il sindaco Muriel Bowser lo fece dipingere sulla strada che porta alla Casa Bianca. Trump viveva nella Trump Tower prima di assumere la carica di presidente, ma da allora ha trascorso lì poco tempo. L'anno scorso ha spostato la sua residenza ufficiale da New York alla Florida. (Nys)