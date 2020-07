Tlc: M5s, 5G tecnologia centrale per sviluppo Paese, procediamo in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti alla Camera annunciano: "Si è conclusa oggi l'indagine conoscitiva sul 5G e i Big data avviata alla Camera dei deputati, che ha visto confrontarsi sul tema esperti, portatori di interesse, ricercatori e operatori del settore, per giungere a un'analisi completa delle potenzialità e dei rischi di questa nuova tecnologia. L'adozione del 5G e le tecnologie di raccolta, processamento e analisi di una enorme mole di dati insieme al progressivo rafforzamento di quelle che ne fanno uso, dall'Internet delle cose alla blockchain - continuano i parlamentari pentastellati in una nota -, porterà grandi vantaggi per i cittadini e le imprese, ad esempio nel campo della medicina, della produzione, della coesione sociale, della sicurezza dei trasporti o per il funzionamento delle città intelligenti. Al contempo si prospettano nuovi rischi in termini di riservatezza delle informazioni, di sicurezza dei Paesi e persino di tenuta dei nostri sistemi democratici". Gli esponenti del M5s aggiungono: "È quindi fondamentale conoscere e comprendere tali realtà, al fine di utilizzarne nell'interesse nazionale tutte le potenzialità, e compito della politica è valutare e limitare i rischi eventuali, incentivando la formazione delle nuove competenze che servono per realizzare la trasformazione digitale. Il nostro Paese ha già iniziato questo percorso, avendo finanziato iniziative all'avanguardia su tecnologie come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose e la blockchain. Oggi - spiegano sempre i deputati del Movimento cinque stelle - il governo e il Parlamento sono impegnati a rendere il Paese più moderno e competitivo: queste tecnologie aprono scenari nuovi che consentiranno di usufruire di servizi innovativi. Questa nuova fase di potenziamento dell'ecosistema digitale del Paese aiuterà a ridurre il divario con gli altri Paesi europei, in termini di numero di utenti, di servizi e sviluppo delle reti". (segue) (Com)