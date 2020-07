Algeria-Francia: crisi in Libia al centro di un nuovo colloquio tra presidente Tebboune e Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo francese, Emmanuel Macron. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza algerina. La questione libica è stata al centro delle discussioni tra i due presidenti, secondo la nota della presidenza algerina. I due hanno anche affrontato la situazione nella regione del Sahel. Durante il colloquio, Tebboune e Macron, hanno ‘’concordato di mantenere il coordinamento e la concertazione tra i due Paesi, in quanto attori chiave nella regione, e di lanciare una serie di iniziative volte a promuovere soluzioni politiche alle crisi in corso”. Durante il colloquio i due capi di Stato hanno anche affrontato una serie di dossier comuni in particolare quelli legata al colonialismo francese.(Ala)