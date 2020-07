Brasile: coronavirus, richieste indennità disoccupazione raggiungono quota 653 mila a giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fascia d'età che ha concentrato la percentuale più alta di richiedenti è quella che va dai 30 ai 39 anni, con il 32,1 per cento del totale delle domande. In termini di istruzione, il 59,9% ha completato il liceo. Quanto ai settori economici per quali i lavoratori hanno chiesto l'indennità, nel 41,7 per cento dei casi si è trattato di ex dipendenti del settore servizi, il 25,4 per cento del commercio, il 18,7 per cento dell'industria, il 10,1 per cento dell'edilizia e il 4,1 per cento dell'agricoltura. In tutto da nel primo semestre del 2020 le richieste di indennità di disoccupazione hanno raggiunto la cifra di 3.950.606. Un numero che rappresenta un aumento del 14,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. (Brb)