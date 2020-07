Brasile: rapporto del Congresso degli Stati Uniti vede la democrazia a rischio con Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapporto presentato al Congresso degli Stati Uniti sul Brasile evidenzia rischi per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e l'ambiente sotto la gestione del presidente Jair Bolsonaro. Il documento, intitolato "Brasile: storia e relazioni con gli Stati Uniti", è stato pubblicato dal Servizio di ricerca del Congresso (Crs) ed è firmato da Peter J. Meyer, specialista di America Latina. Il testo indica una progressiva "erosione della democrazia" nel paese e il rischio di politicizzazione delle forze armate, che ha assunto posizioni importanti nell'attuale amministrazione (10 dei 23 ministri provengono dalle forze armate). L'autore della ricerca sottolinea che questa situazione non si è mai verificata dalla dittatura militare. "Il presidente continua a celebrare la dittatura militare brasiliana e i suoi figli, che svolgono un ruolo influente nel suo governo, hanno messo in discussione la democrazia e suggerito misure autoritarie. Bolsonaro ha anche partecipato a manifestazioni in cui alcuni dei suoi sostenitori hanno chiesto ai militari di chiudere il Congresso e la Corte suprema federale", si legge nel testo. Meyer sottolinea i limiti istituzionali mostrati dal presidente Jair Bolsonaro, che ha attaccato più volte la stampa, le organizzazioni non governative e altri rami del governo.(Brb)