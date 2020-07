Fase 3: Pnr, strategia di ampio respiro per rilanciare crescita Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma nazionale di riforma, pubblicato sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze, rileva che "l'azione del governo si muove nella direzione di alcuni obiettivi principali: rafforzare la crescita grazie all’innovazione e alla modernizzazione del Paese, migliorare l’equità e l’inclusione sociale, promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale. Per il perseguimento di queste finalità - continua il documento -, il governo intende fare leva su una serie di strumenti: il rilancio degli investimenti pubblici, con l’obiettivo di incrementarli di almeno un punto percentuale in rapporto al Pil (Prodotto interno lordo) rispetto ai livelli del 2019 (quando sono stati pari al 2,3 per cento del Pil), concentrandosi su diverse aree di intervento: lo sviluppo delle reti di telecomunicazione e di trasporto, per favorire la competitività, aumentare la qualità della vita, ridurre i divari territoriali e sociali e rispondere efficacemente alle sfide della sostenibilità; la protezione dell’ambiente, il sostegno dell’economia circolare e l’attenuazione dei rischi idrogeologici e sismici; la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dell’istruzione, in un’ottica di maggiore efficienza, produttività e miglioramento della qualità dei servizi". (segue) (Rin)