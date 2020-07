Fase 3: Pnr, strategia di ampio respiro per rilanciare crescita Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo parla, poi, di un "aumento delle spese per l’istruzione, la ricerca e lo sviluppo: è intenzione del governo puntare ad incrementare la spesa pubblica per la ricerca e per l’istruzione, con l’obiettivo di chiudere il gap di spesa nei confronti della media Ue e collocarci al di sopra di quel livello nell’arco temporale del programma. La maggiore spesa per ricerca e sviluppo sarà anche destinata al finanziamento di progetti di ricerca che perseguano obiettivi di sostenibilità ambientale e digitalizzazione e che abbiano un rilevante effetto sull’incremento della produttività". Il Pnr ribadisce l'importanza del "rilancio degli investimenti privati, proseguendo il percorso tracciato dai più recenti provvedimenti del governo, con diversi obiettivi: favorire il consolidamento patrimoniale delle aziende, aumentare gli investimenti nell’economia reale, favorire la crescita dimensionale, incentivare il trasferimento o la riorganizzazione in Italia di attività svolte all’estero. Tutto questo, rivedendo e rafforzando il sistema di incentivi agli investimenti, all’innovazione e alla capitalizzazione, con un’attenzione particolare dedicata al programma Transizione 4.0". (segue) (Rin)