Fase 3: Pnr, strategia di ampio respiro per rilanciare crescita Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma nazionale di riforma insiste, inoltre, sulla necessità di "interventi per il rilancio di importanti filiere e settori produttivi particolarmente rilevanti per la nostra economia e per il benessere dei nostri cittadini. Partendo dal settore sanitario, con un piano di investimenti e misure organizzative e di politica industriale di medio-lungo termine, e prevedendo misure per settori strategici come l’auto e la componentistica, il turismo e lo spettacolo, l’edilizia, la produzione di energia, la siderurgia. Riforme volte a rafforzare la competitività dell’economia e a migliorare l’equità, l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale. Tra queste - continua il documento -: una amministrazione della giustizia più moderna e più efficiente; interventi sul sistema dell’istruzione, per innalzare i livelli di conseguimento educativo, migliorare l’inclusione e ridurre il disallineamento fra le qualifiche richieste dalle imprese e quelle disponibili". (segue) (Rin)