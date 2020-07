Cooperazione: ministro Salute Somalia ringrazia Italia per aiuti in risposta a coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La ministro della Salute della Somalia, Fawziya Abikar Nur, ha espresso durante una conversazione con la viceresponsabile della Farnesina, Emanuela Del Re, il suo ringraziamento all'Italia per gli aiuti forniti al Paese del Corno d'Africa, tra cui materiale sanitario per la risposta al Coronavirus. Lo riferisce una nota della Farnesina. L'operazione umanitaria è iniziata lo scorso 5 luglio con il primo di tre voli Brindisi-Mogadiscio che trasporteranno un totale di 42 tonnellate di aiuti, tra cui materiale sanitario per la risposta al Covid-19. L'operazione s'inserisce nel meccanismo denominato "ponte aereo umanitario" istituito dalla Commissione Europea, per il trasporto di materiale umanitario da e verso i paesi più vulnerabili, i cui collegamenti sono resi difficoltosi a causa della pandemia. Per i voli diretti in Somalia, l'Italia agisce da "sponsor State", svolgendo un ruolo di coordinamento, di consolidamento del carico, di facilitazione delle procedure. Il primo volo ha portato un carico di 15 tonnellate, costituito interamente da materiale di provenienza italiana. Il secondo volo partirà domani da Brindisi, con un carico di beni messi a disposizione da Unicef, Unops, Ungsc, mentre il terzo volo, con ulteriore materiale italiano e dell'Oms. "In questo momento", ha riferito Del Re all'interlocutrice, "c'è in Europa grande sensibilità verso l'Africa e volontà di aiutare i paesi più fragili in questa fase delicata della pandemia". La viceministro ha aggiunto: "Da parte italiana, rimane prioritaria l'attenzione della Cooperazione per accompagnare lo sviluppo del continente e in particolare verso la Somalia, a cui ci unisce un forte legame politico e umano".