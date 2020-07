Governo: Prodi, maggioranza allargata con Forza Italia? Non è un mio problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, ai microfoni di "Stasera Italia news", in onda questa sera su Retequattro, sull’ipotesi di una maggioranza allargata con Forza Italia, ha affermato: "Questo non è un mio problema. Il problema è avere degli obiettivi comuni, come ad esempio, un accordo sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità). Ma adesso - ha concluso l'ex premier - io vado in vacanza con i miei nipoti…". (Rin)