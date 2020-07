© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, ai microfoni di "Stasera Italia news", in onda questa sera su Retequattro, ha ribadito: "Il Meccanismo europeo di stabilità va sfruttato, non ci costa niente. Non ci sono condizioni e, se in futuro ce le chiedessero - ha concluso -, lo daremo indietro". (Rin)