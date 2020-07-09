فاوتشي: نحن فقط في بداية كورونا.. والفيروس يزداد قوة

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- قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني فاوتشي إن فيروس كورونا المستجد لا يزال في البداية، مشيراً إلى أن الفيروس "يزداد قوة".وأضاف فاوتشي، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أنه لرؤية نهاية الوباء، يجب انتظار وصول اللقاح "على الأرجح بين نهاية عام 2020 وبداية عام 2021".وتابع فاوتشي أنه في حالة عدم تبني جميع البلدان المختلفة تدابير الاحتواء، ينبغي أن نتوقع انتشارًا أوسع للعدوى بالفيروس، موضحاً أن الولايات المتحدة لديها مشكلة لأن الوباء ليس تحت السيطرة، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية. (نوفا)