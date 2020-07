Roma: Di Giovanni (M5s), Pd Campidoglio irresponsabile, vota contro tutela dune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico in Campidoglio ha votato contro un emendamento "volto a tutelare le dune di Castelporziano del X Municipio, senza alcun senso di responsabilità verso il nostro territorio e verso l'ambiente, utilizzando logiche partitocratiche che hanno tutto il sapore di una ripicca". Lo dichiara in una nota Antonio Di Giovanni, capogruppo M5s al X Municipio. "L'emendamento è passato - aggiunge - grazie ai voti della maggioranza ma questo rappresenta il fallimento del Partito democratico che evidenzia un forte miopia politica e soprattutto l'indifferenza totale verso la realtà territoriale e paesaggistica del litorale romano. Siamo abituati ormai a un Pd che si affida esclusivamente all'individualismo dei singoli - aggiunge - piuttosto che ad una visione collegiale. Con molta probabilità per taluni è molto più importante la provocazione che l'esercizio della politica, come il capogruppo in assemblea capitolina Giulio Pelonzi che si comporta in modo irresponsabile nei confronti di un territorio, dove tra l'altro abita, solo ed esclusivamente per cercare di mettere in difficoltà l'amministrazione, a prescindere, senza pensare al bene comune. Saranno i cittadini - conclude - a capire chi ha lavorato per portare riposte concrete alla cittadinanza"(Com)