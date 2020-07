Lazio: oggi riunione Cal, legge per tutela e valorizzazione piccoli comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi presso il Consiglio regionale del Lazio, la riunione del Consiglio delle autonomie locali (Cal) allargata alle Associazioni degli enti locali per discutere della proposta di legge sulla tutela e valorizzazione dei Piccoli Comuni, prima firmataria Francesca De Vito."La proposta di legge – ha dichiarato Achille Bellucci presidente di Uncem Lazio, è ben accetta perché cade in un momento in cui i territori che più soffrono, non solo per la pandemia, ma di anni di impoverimento e spopolamento, sono quelli interni e montani costituiti da 254 borghi e paesi sino a 5000 abitanti. Anci ed Uncem e le altre associazioni, hanno per un ventennio auspicato che un provvedimento in loro favore venisse assunto dalla Regione Lazio e finalmente è stato calendarizzato all’odg del Consiglio regionale". (segue) (Com)