Lazio: oggi riunione Cal, legge per tutela e valorizzazione piccoli comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo registrato oggi al Cal, dopo una franca discussione - ha proseguito il presidente Bellucci – “ la chiara volontà della consigliera Francesca De Vito di accogliere gli emendamenti migliorativi che venissero proposti, ed Uncem Lazio, insieme ad altri, non ha fatto mancare la sua voce, semplificando alcuni articoli, chiedendo di abrogarne altri e soprattutto delineando con la futura istituzione delle Unioni Montane, un referente istituzionale ed un ambito territoriale ottimale, al servizio dei Piccoli comuni. Una particolare attenzione è stata posta sulla possibilità di accedere ai fondi europei diretti, con un emendamento che impegna la Regione Lazio a fornire risorse e tecnici per la progettazione e rendicontazione relative ai bandi Ue. Giornata positiva quella di oggi - ha concluso il presidente, - chè avvia l’iter della legge sui Piccoli comuni; ora non c’è da aggiungere che bisogna andare avanti". (Com)