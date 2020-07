Regioni: ecco il resoconto della Conferenza unificata e Stato-Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha presieduto dalla sala del Consiglio regionale del Veneto la Conferenza unificata e la Conferenza Stato-Regioni. Lo riferisce una nota del dicastero. In videoconferenza da Venezia anche l'assessore alla Sanità della regione del Veneto, Manuela Lanzarin. In collegamento da remoto i presidenti di Regione, il presidente Anci (Associazione nazionale comuni italiani) Antonio Decaro, Luca Menesini in rappresentanza di Upi (Unione delle province italiane) e i viceministri e i sottosegretari competenti dei provvedimenti all'ordine del giorno. La Conferenza unificata ha preso atto dell’informativa sul Piano generale del 7mo censimento dell’Agricoltura adottato in via definitiva dal consiglio dell’Istituto nazionale di statistica. Raggiunto, poi, l'accordo sul Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati", sulle "Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell’infezione da Sars Cov-2 nelle comunità residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14mo anno di età e giovani adulti e per la gestione delle attività trattamentali negli istituti penali per i minorenni". (segue) (Com)