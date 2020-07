Regioni: ecco il resoconto della Conferenza unificata e Stato-Regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sul disegno di legge recante "Deleghe al governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia", sullo schema di decreto del ministero per l’Ambiente per il rilascio di licenza di giardino zoologico allo Zoo Safari di Fasano (BR), all'Oasi degli animali di San Sebastiano del Po (TO) e al Parco faunistico di Spormaggiore (TN). E' stata, inoltre, approvata l'intesa sullo schema di decreto di approvazione del piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore presentato dalla società autostrada Torino-Alessandria-Piacenza (Satap Spa), titolare della concessione delle tratte autostradali A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza. A seguire, sempre la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’accordo sulle "Linee di indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico programmato", il documento recante "Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all’anno 2019 - Regole tecniche", il "Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2020", il quarto rapporto per l’attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità (2017-2018), il documento recante "Rideterminazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare per l’anno accademico 2019-2020". (segue) (Com)