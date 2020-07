Regioni: ecco il resoconto della Conferenza unificata e Stato-Regioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza unificata ha approvato l'intesa sulla "Definizione di profili formativi omogenei per le attività di volontariato nell’ambito delle reti di cure palliative e di terapia del dolore", sullo schema di decreto del ministro della Salute che prevede lo stanziamento di 16,25 milioni di euro annui all’Ospedale Bambino Gesù di Roma e altrettanti al Centro nazionale di Adroterapia oncologica di Pavia, sullo schema di decreto del ministro delle Politiche agricole che definisce i criteri e le modalità di attuazione del Fondo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, sullo schema di decreto del ministro delle Politiche agricole per il contenimento e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, sullo schema del Mipaaf recante criteri e modalità di attuazione del fondo per la tutela delle filiere in crisi, in particolare per quelle zootecniche. (segue) (Com)