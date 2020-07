Regioni: ecco il resoconto della Conferenza unificata e Stato-Regioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato il parere favorevole sul decreto interministeriale di determinazione della tariffa dovuta per le prestazioni rese dall’Inail ai fini della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio da Covid-19 e sullo schema di dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) recante modifiche sulle disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive. Si è, infine, preso atto dell’informativa del ministro dell’Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, sul Programma nazionale per la ricerca (Pnr). (Com)