Sudan: premier Hamdok effettua rimpasto di governo, cambiano sette ministri (2)

- Le nuove nomine giungono dopo che nei giorni scorsi Hamdok ha sollevato dall’incarico anche il direttore generale delle forze di polizia, Adel Bashaer, e il suo vice Osman Mohamed Younis, in seguito alle proteste della scorsa settimana. È quanto si legge in una dichiarazione rilasciata dal governo, secondo cui al posto di Bashaer è stato nominato il tenente generale Izzeldin al Sheikh Ali. Bashaer era stato nominato dall’attuale presidente del Consiglio sovrano, Abdel Fattah al Burhan, nel maggio 2019 dopo la destitutzione del presidente Omar al Bashir. L'ex direttore generale della polizia era stato duramente criticato in passato per la sua lenta risposta alle violenze tribali in diverse regioni, in particolare nel Sudan orientale. La scorsa settimana, alla vigilia delle proteste indette in occasione dei 30 anni dalla presa del potere di Bashir, Hamdok aveva annunciato che avrebbe preso diverse “decisioni importanti” in risposta alle richieste della società civile. La prossima mossa attesa è ora la nomina di alcuni governatori statali e un rimpasto di governo. (segue) (Res)