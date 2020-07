Sudan: premier Hamdok effettua rimpasto di governo, cambiano sette ministri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite nelle manifestazioni di protesta indette la scorsa settimana in diverse città del Sudan per chiedere giustizia per le vittime delle proteste che nell’aprile 2019 portarono al rovesciamento dell'allora presidente Omar al Bashir e una maggiore partecipazione dei civili alle istituzioni di transizione sudanesi. Le proteste sono state indette nel giorno dell’anniversario della salita al potere di Bashir, al potere per 30 anni prima di essere rovesciato e ora agli arresti in attesa di essere consegnato alla Corte penale internazionale (Cpi). Le manifestazioni sono state indette dall’Associazione dei professionisti del Sudan (Spa), già promotrice delle proteste che portarono alla caduta di Bashir. Centinaia di migliaia di manifestanti si sono riuniti nella capitale Khartum e nelle città “gemelle” di Khartum Nord e Omdurman, oltre che a Kassala, nel Sudan orientale, e nella regione del Darfur. In alcuni casi si sono registrate tensioni con i dimostranti che hanno incendiato pneumatici. (segue) (Res)