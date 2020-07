Sudan: premier Hamdok effettua rimpasto di governo, cambiano sette ministri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le richieste sollevate dai manifestanti c'è quella dell'organizzazione Famiglie dei martiri, che chiede lo svolgimento di un'indagine sulle violazioni dei diritti umani e l'uccisione di almeno 87 manifestanti durante il sit-in del 3 giugno 2019 davanti alla base delle Forze armate a Khartum. I comitati di resistenza hanno ribadito da parte loro che la manifestazione convocata per oggi ha lo scopo di far pressione sul governo affinché completi gli obiettivi della rivoluzione, nominando il parlamento di transizione, i governatori dello stato e diverse commissioni necessarie a realizzare riforme democratiche. Nel sottolineare la "fragilità" degli equilibri esistenti, Hamdok ha tuttavia ribadito: "Potremmo rimanere bloccati, ma non torneremo mai indietro. Ribadisco gli obblighi di principio del governo di ottenere giustizia e pena per garantire che i crimini commessi negli ultimi 30 anni non vengano ripetuti", ha detto. (Res)