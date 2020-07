Coronavirus: Latam Brasile chiede di entrare in amministrazione giudiziaria negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Latam Airlines e le sue affiliate in Cile, Perù, Colombia, Ecuador e Stati Uniti erano già entrati nel processo di ristrutturazione del debito nel maggio di quest'anno sotto la protezione del capitolo 11 della legge fallimentare degli Stati Uniti, che consente una scadenza per aziende per riorganizzarsi finanziariamente. Essendo in una situazione meno grave economicamente la costola brasiliana della Latam era stata esclusa. In una nota, il gruppo ha affermato che entrare nel processo di ristrutturazione finanziaria del gruppo negli Stati Uniti mira a "ristrutturare il proprio debito e gestire efficacemente la propria flotta di aeromobili, consentendo nel contempo la continuità operativa". La compagnia ha infatti precisato che "continuerà a volare senza alcun impatto sulle operazioni". (segue) (Brb)