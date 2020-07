Coronavirus: Latam Brasile chiede di entrare in amministrazione giudiziaria negli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo prendendo questa decisione a questo punto in modo che la società possa avere accesso a nuove fonti di finanziamento. Siamo sicuri che ci stiamo muovendo in modo responsabile e appropriato, poiché abbiamo davanti a noi la sfida di trasformare l'azienda in modo che si adatti alla nuova realtà post-pandemica e garantirle sostenibilità a lungo termine", ha affermato l'Amministratore delegato di Latam Brasile, Jerome Cadier, comunicando che l'azienda ha un debito complessivo di 2,4 miliardi di dollari. L'indebitamento complessivo di dell'intero gruppo Latam è di 17,9 miliardi di dollari. (segue) (Brb)