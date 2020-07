Coronavirus: Latam Brasile chiede di entrare in amministrazione giudiziaria negli Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Latam Brasil rappresenta circa il 50 per cento delle operazioni del gruppo. La compagnia riferisce di avere attualmente una flotta di 160 aeromobili nel paese, di cui 31 di grandi dimensioni (Boeing 777, Boeing 767 e Airbus A350). Il gruppo Latam Airlines rappresenta la più grande compagnia aerea dell'America Latina, nata a seguito della fusione tra la Tam brasiliana e la Lan cilena. Prima della crisi legata al coronavirus, la compagnia impiegava 42.000 dipendenti e operava 1.400 voli giornalieri in 26 paesi trasportando 74 milioni di passeggeri all'anno. Ad aprile la compagnia ha ridotto i suoi voli del 95 per cento e in maggio ha annunciato il licenziamento di 1.400 dipendenti dalle sue filiali in Cile, Colombia, Ecuador e Perù, a seguito della drastica riduzione delle sue operazioni. (Brb)