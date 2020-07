Roma: Celli (RtR), M5s non ha visione, per emergenza Covid mette a bilancio fondi non spesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima variazione di bilancio dall'inizio della fase due arriva in Assemblea capitolina "con il solito emendamento di maggioranza dell'ultimo minuto. Sono questi gli elementi che la dicono lunga sulla voglia di trasparenza della maggioranza M5s in Campidoglio". Lo scrive in un post su Facebook la consigliera capitolina della lista civica di centrosinistra Roma torna Roma, Svetlana Celli. "Una mole consistente di fondi impegnati nel previsionale di dicembre ma rimasti inutilizzati - aggiunge -. Nuove voci di spesa coperte con risorse avanzate da mutui che erano stati accesi in precedenza, per finanziare interventi che non sono stati realizzati. Questo è quanto emerge dalle voci portate in variazione. Se da un lato oggi fa comodo poter coprire le spese emergenziali e impreviste dovute al Covid-19, dall'altro lato questa possibilità è, di fatto, dovuta alla totale inconcludenza di questa giunta, che puntualmente non riesce a realizzare gli interventi programmati solo qualche mese prima". (segue) (Com)