Roma: Celli (RtR), M5s non ha visione, per emergenza Covid mette a bilancio fondi non spesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A dicembre 2019, quando si approvò il bilancio previsionale 2020-2022 - prosegue Celli - il Covid non si immaginava neppure e quindi lo spostamento di risorse attualmente in avanzo riguarda fondi non spesi per la città. Invece di essere l'amministrazione a dover coprire i buchi lasciati dal Covid, a Roma è il Covid che copre i buchi di un'amministrazione che dal 2016 a oggi ha prodotto scarsissimi risultati in termini di opere o servizi. Non avere capacità di spesa sta a rappresentare una maggioranza senza visione, né capacità di governo, che insegue emergenze e non lascia nessuna eredità o valore aggiunto a Roma. In questa variazione - conclude la consigliera della lista civica Roma torna Roma - è forte invece la presenza delle istituzioni ai romani: con i fondi della Regione Lazio per la casa e per il settore sociale e quelli governativi per la Protezione Civile. Dal Campidoglio solo un tirare una coperta ormai troppo stretta anche ai romani". (Com)