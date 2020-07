Morricone: sabato Cinecittà e Casa del Cinema salutano maestro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 11 luglio alle 21.30, in occasione dell’avvio della rassegna di Caleidoscopio Cinecittà in Luce, la regolare programmazione dell’arena estiva della Casa del Cinema sarà preceduta da un omaggio al maestro Ennio Morricone. Un saluto al grande musicista, nel luogo del cinema per antonomasia a Roma, reso possibile dall’impegno di Istituto Luce – Cinecittà. A precedere il film-documento Crazy for football di Volfango De Biasi e Francesco Trenta sarà infatti proiettata l’intervista confidenziale realizzata da Mario Canale e proveniente dall’Archivio Luce. Sono venti minuti di racconti, ricordi, passioni che Ennio Morricone regala, anche oggi, a tutti quanti l’hanno amato lungo una sodalizio con il cinema durato quasi 60 anni. (segue) (Com)