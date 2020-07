Morricone: sabato Cinecittà e Casa del Cinema salutano maestro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni abbiamo rispettato il desiderio di riservatezza e pudore con cui Ennio Morricone si è voluto congedare dal suo mondo – dicono la presidente di Cinecittà, Maria Pia Ammirati e il direttore di casa del Cinema, Giorgio Gosetti – Ma è venuto il momento che tutto il pubblico dei suoi ammiratori lo saluti, in modo laico e vitale, restituendo la sua straordinaria umanità con le sue parole, con il suo volto, con il suo pensiero sulla musica e sul cinema". L’omaggio a Ennio Morricone è un prezioso fuori programma nella stagione estiva del teatro all’aperto Ettore Scola di Casa del Cinema (largo Mastroianni 1) e si vedrà alle 21.30 di sabato 11 luglio. L’accesso a titolo gratuito (su prenotazione) è previsto dalle ore 21.00 nell’ambito del primo appuntamento con la rassegna Cinecittà in Luce. (Com)