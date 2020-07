Sicurezza: Molteni (Lega), su decreto sentenza ideologica, a richiedenti asilo nessun diritto negato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno con il ministro Salvini e responsabile del dipartimento Sicurezza della Lega, dopo la notizia relativa alla decisione della Corte Costituzionale sul decreti Sicurezza, parla di "sentenza ideologica. Rivendico - continua in una nota - la bontà della norma, ma ormai siamo abituati a giudizi opinabili e orientati della Corte. Non sarà la censura di una norma, censura che io contesto, a inficiare efficacia, funzionalità e funzionamento dell'intero decreto Salvini 1. Ritengo che non ci sia disparità di trattamento: i titolari di protezione posso essere iscritti all'anagrafe, hanno uno status garantito e previsto e quindi un regolare permesso di soggiorno. I richiedenti asilo - continua il parlamentare leghista - non possono essere iscritti perché hanno uno status ancora in evoluzione. Hanno un permesso di soggiorno in attesa della valutazione della domanda di asilo. Il permesso di soggiorno, come previsto dal decreto Salvini, è quello che garantisce i diritti dei richiedenti e non l'iscrizione anagrafica. Questa norma fu sollecitata da tanti sindaci di piccoli comuni che dovevano iscrivere i richiedenti asilo dei tantissimi Cas (Centri di accoglienza straordinaria) che poi successivamente andavano cancellati dalla anagrafe. Un dispendio di energie e risorse - conclude Molteni -, che in più consentiva a una moltitudine di irregolari di andare a zonzo per l'Italia con una carta di identità in tasca, con ovvi problemi di legalità e sicurezza".(Com)