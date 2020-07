Libia: Egitto organizza esercitazioni militari al confine libico, simulati attacchi aerei e terrestri contro milizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate egiziane hanno concluso oggi le più importanti esercitazioni militari nel periodo post-coronavirus con una serie di attacchi simulati aerei, terrestri e navali contro milizie armate e centri di comando al confine con la Libia. Secondo quanto riporta il ministero della Difesa egiziano, le esercitazioni, note come “Hasm 2020”, sono avvenute alla presenza del responsabile del dicastero, il generale Mohamed Zaki. "Le esercitazioni sono durate per diversi giorni nell'ambito del piano di addestramento al combattimento alla presenza del generale Mohamed Farid, comandante in capo delle Forze armate, dei comandanti dei vari corpi”, ha dichiarato in una nota su Facebook, il portavoce militare Tamer el Rifae. Nella loro fase principale, le manovre hanno incluso azioni di combattimento aeree, terrestri e navali contro eserciti di mercenari e milizie armate. Come sottolineato da El Rifae, durante le esercitazioni sono stati impiegate anche truppe paracadutate da elicotteri che hanno simulato una serie di blitz contro ipotetici centri di comando di milizie mercenarie. Durante le manovre sono state utilizzate munizioni vere e impiegato anche un battaglione di carri armati appoggiato da forze aree e fanteria aviotrasportata. "Non permetteremo che la sicurezza nazionale dell'Egitto venga minacciata sui confini occidentali. Il nostro esercito è pronto a combattere contro tutte le minacce e proteggere il nostro paese", ha dichiarato Zaki. (segue) (Cae)