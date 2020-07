Viterbo: Zicchieri (Lega), scritte che inneggiano a Brigate rosse su alcune nostre sedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tarquinia e Viterbo sono spuntate scritte che inneggiano alle Brigate rosse sulle sedi della Lega. Lo riferisce in una nota Francesco Zicchieri, vice presidente del gruppo Lega alla Camera dei deputati e coordinatore del partito nel Lazio. "È un segnale profondamente inquietante contro cui tutte le forze politiche e sociali devono prendere posizione - spiega Zicchieri - perché gli anni della violenza ideologica non tornino mai più. Chi ha concepito questo gesto vergognoso si rassegni alla crescita di consensi sulla proposta politica della Lega e del suo leader Matteo Salvini". (Com)