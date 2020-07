Governo: Meloni, incontro con Conte? Andremo a svelare un bluff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in merito all'incontro con il premier previsto per la prossima settimana, ha affermato: "Non ci siamo, per la verità, mai tirati indietro. Durante il periodo del lockdown abbiamo incontrato Giuseppe Conte con tutto il centrodestra almeno tre volte, per cui ce ne sarà volentieri una quarta, ma io la considero abbastanza un pro forma. Il presidente del Consiglio - ha aggiunto la parlamentare ospite a 'Tg2 post', in onda questa sera su Rai2 - ha atteso che fossero chiusi oggi i giochi del decreto Rilancio con cui ha deliberatamente e malissimo speso 55 miliardi di euro, per dire: allora venitemi a trovare, che parliamo. Noi siamo disponibili, però non vogliamo neanche essere presi in giro perché non facciamo i pupazzi del reality show del presidente del Consiglio. Noi - ha concluso Meloni - facciamo politica. Come centrodestra compatto andremo, ma sia chiaro che andiamo a svelare un bluff". (Rin)